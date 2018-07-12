"Вест Хэм – грозная сила, лучше Шевченко и качественное усиление", – реакция английского твиттера на переход Ярмоленко

"Футбол 24" собрал первую реакцию болельщиков в Англии на переход в лондонский Вест Хэма украинского вингера Андрея Ярмоленко.

В среду Андрей Ярмоленко официально стал игроком Вест Хэма. Атакующий полузащитник сборной Украины подписал с "молотками" контракт по схеме 4+1. Вингер стал вторым украинцем в истории лондонского клуба после Сергея Реброва, а также седьмым представителем Украины в АПЛ.

Ярмоленко официально стал игроком Вест Хэма

"Фредерикс, Фабиански, Диоп, Уилшир и Ярмоленко подписаны. Андерсон и Бальбуэна на подходе. Опять боремся за Ласселса. ЧТО ПРОИСХОДИТ?", – пишут в твиттере West Ham Central.

Fredericks, Fabianski, Diop, Wilshere and Yarmolenko signed.



Anderson and Balbuena incoming.



About to bid again for Lascelles.



WHAT IS GOING ON?!?!?!?!?! — West Ham Central (@WestHam_Central) 11 липня 2018 р.

"Андерсон, Арни, Ярмоленко. Я не готов к этому", – добавляет болельщик, который называет себя энтузиастом Арнаутовича.

ANDERSON ARNIE YARMOLENKO



I'M NOT READY FOR THIS — West Ham Central (@WestHam_Central) 9 липня 2018 р.

Марки Перкинс, который называет Вест Хэм своей религией, предполагает, что Ярмоленко понадобится время на адаптацию, но не сомневается, что украинец – топ.

Yarmolenko really excites me. He and Arnie can raise the level of bastardry in our team. May take Time to adjust but he is class #COYI — Marky Perkins (@Supagrova1973) 11 липня 2018 р.

"Подписали Уилшира вчера, объявили Ярмоленко сегодня. Это замечательная неделя, чтобы быть фаном Вест Хэма", – пишет болельщик под ником West Ham Yank.

Signed Wilshere yesterday, and Yarmolenko will be announced tomorrow... this has been a good week to be a West Ham fan! — West Ham Yank (@TheWestHamYank) 10 липня 2018 р.

"Пеллегрини собирает очень грозный состав: Ярмоленко, Диоп, Уилшир, Арнаутович, Лансини, Чичарито", – добавляет еще один болельщик "молотков".

Pellegrini is building a pretty formidable squad. Yarmolenko, Diop, Wilshere, Arnatovic, Lanzini, Chicharito https://t.co/OWBiGGIGAB — Perverse Monk (@Levamentum) 11 липня 2018 р.

Болельщик Райан ожидает, что Вест Хэм будет грозной силой в новом сезоне после "невероятного" трансферного окна с приходом Пеллегрини, Фабиански, Диопа, Уилшира, возможно Андерсона и теперь Ярмоленко.

Wow. West Ham are having an unbelievable window thus far. Pellegrini, Fabianski, Diop, Wilshere, possibly Anderson and now Yarmolenko. They’ll be a threat next season imo. — Ryan. (@Vintage_Utd) 11 липня 2018 р.

"Ярмоленко – качественное подписание для нас", – утверждают в твиттере фан-группы лондонцев.

Yarmolenko is a quality singing for us — WestHam_BulletinNow (@WHUBulletin_Now) 11 липня 2018 р.

Корреспондент ESPN Лайам Туоми считает, что будет интересно наблюдать за игрой Вест Хэма в новом сезоне – Уилшир раздает передачи Ярмоленко и Фелипе Андресону на фланги, да еще и под руководством Мануэля Пеллегрини.

West Ham will be fascinating to watch this season with Wilshere supplying Yarmolenko on one flank & Felipe Anderson on the other, coached by Manuel Pellegrini... #whufc — Liam Twomey (@liam_twomey) 11 липня 2018 р.

"Фредерикс, Диоп, Фабиански, Уилшир, Ярмоленко, Андерсон, Бальбуэна. Нужно устанавливать угловые флажки и бросать монетами в Салливана чаще", – резюмируют в твиттере Hammers Chat.

Fredericks

Diop

Fabianski

Wilshere

Yarmolenko



Anderson

Balbuena



Need to plant corner flags & chuck coins at Sullivan more often. — Hammers Chat (@hammers_chat) 11 липня 2018 р.

"Андрей Ярмоленко. Он лучше Шевченко", – пользователь под ником Harris-Prince уже придумал первую кричалку об украинском вингере.