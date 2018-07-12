"Вест Хэм – грозная сила, лучше Шевченко и качественное усиление", – реакция английского твиттера на переход Ярмоленко

"Футбол 24" собрал первую реакцию болельщиков в Англии на переход в лондонский Вест Хэма украинского вингера Андрея Ярмоленко.
В среду Андрей Ярмоленко официально стал игроком Вест Хэма. Атакующий полузащитник сборной Украины подписал с "молотками" контракт по схеме 4+1. Вингер стал вторым украинцем в истории лондонского клуба после Сергея Реброва, а также седьмым представителем Украины в АПЛ.
Ярмоленко официально стал игроком Вест Хэма
"Фредерикс, Фабиански, Диоп, Уилшир и Ярмоленко подписаны. Андерсон и Бальбуэна на подходе. Опять боремся за Ласселса. ЧТО ПРОИСХОДИТ?", – пишут в твиттере West Ham Central.
"Андерсон, Арни, Ярмоленко. Я не готов к этому", – добавляет болельщик, который называет себя энтузиастом Арнаутовича.
Марки Перкинс, который называет Вест Хэм своей религией, предполагает, что Ярмоленко понадобится время на адаптацию, но не сомневается, что украинец – топ.
"Подписали Уилшира вчера, объявили Ярмоленко сегодня. Это замечательная неделя, чтобы быть фаном Вест Хэма", – пишет болельщик под ником West Ham Yank.
"Пеллегрини собирает очень грозный состав: Ярмоленко, Диоп, Уилшир, Арнаутович, Лансини, Чичарито", – добавляет еще один болельщик "молотков".
Болельщик Райан ожидает, что Вест Хэм будет грозной силой в новом сезоне после "невероятного" трансферного окна с приходом Пеллегрини, Фабиански, Диопа, Уилшира, возможно Андерсона и теперь Ярмоленко.
"Ярмоленко – качественное подписание для нас", – утверждают в твиттере фан-группы лондонцев.
Корреспондент ESPN Лайам Туоми считает, что будет интересно наблюдать за игрой Вест Хэма в новом сезоне – Уилшир раздает передачи Ярмоленко и Фелипе Андресону на фланги, да еще и под руководством Мануэля Пеллегрини.
"Фредерикс, Диоп, Фабиански, Уилшир, Ярмоленко, Андерсон, Бальбуэна. Нужно устанавливать угловые флажки и бросать монетами в Салливана чаще", – резюмируют в твиттере Hammers Chat.
"Андрей Ярмоленко. Он лучше Шевченко", – пользователь под ником Harris-Prince уже придумал первую кричалку об украинском вингере.