Ярмоленко: Вкратце обсудили с Пеллегрини, как он хочет использовать меня на футбольном поле

Вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко поделился первыми впечатлениями от своего нового клуба и главного тренера Мануэля Пеллегрини.

"Я уже разговаривал с Мануэлем Пеллегрини. Мы вкратце обсудили, как он видит меня в команде, как хочет использовать на футбольном поле", – сказал Андрей Ярмоленко клубному телевидению Вест Хэма.

Чилийский специалист работал с такими грандами, как мадридский Реал, Ривер Плейт и Манчестер Сити, о чем также упомянул украинец.

"Он показался мне очень добрым и хорошим человеком. Пеллегрини тренировал такие большие клубы, поэтому, конечно, с ним будет интересно поработать".

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Ярмоленко отметил и активную работу "молотобойцев" на трансферном рынке. В течение этого лета в Вест Хэм перешли центральный защитник Исса Диоп, голкипер Лукаш Фабиански, центрхав Джек Уилшир и правый фулбек Райан Фредерикс.

"Я знаю, что в Вест Хэм пришло много новых футболистов. Я пятый из них. Этот клуб строит интересный проект, команда хочет достигать высоких целей. Именно поэтому я и принял этот вызов, мне будет интересно принимать в этом участие".

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Андрей вспомнил свои выступления за киевское Динамо, где он несколько сезонов был безоговорочным лидером команды.

"Я 10 лет провел в Динамо, это было хорошее время. Я старался, в первую очередь, своей работой доказывать тренерскому штабу, что я лучше других. Только благодаря своей работе я стал тем, кем являюсь сейчас", – сказал Ярмоленко.

Напомним, что Андрей Ярмоленко перешел из Боруссии Д в Вест Хэм, подписав долгосрочный контракт с английским клубом. Трансфер обошелся "молотобойцам" в 20 млн евро по информации авторитетных источников.

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