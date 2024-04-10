У Ярмоленко нет рецидива или новой травмы или повреждения, утверждает Игорь Бурбас в Telegram-канале со ссылкой на собственные источники.

Ярмоленко отсутствует на тренировке Динамо и проблемы еще одного ключевого игрока – в чем причина

Причина отсутствия Андрея на тренировке банальная передышка. На игру против Александрии Ярмоленко должен быть готов.

Напомним, Андрей Ярмоленко впервые в 2024 году вышел на поле 31 марта против Ворсклы. Лидер Динамо сыграл в трех последних матчах киевлян, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Большую часть сезона Ярмоленко пропустил из-за тяжелой травмы.

Динамо расписало сенсационную ничью с ЛНЗ – ляп Нещерета может стоить шансов на чемпионство