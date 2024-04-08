Динамо подходило к домашке с ЛНЗ, имея за плечами 10-матчевую беспроигрышную серию с 9-ю победами. Еще несколько успешных результатов – и команда вернулась бы в реальную чемпионскую гонку. До первого места киевлянам не хватало всего 5 очков (при двух играх в запасе).

Ярмоленко удивлен заявлением Суркиса относительно своих возможностей в Динамо

Казалось, что ЛНЗ не будет сложным соперником. Черкасцы весной торжествовали только раз (благодаря ляпу голкипера Полесья на последних секундах), после чего побед не знали. Да, в некоторых поединках подопечные Олега Дулуба выглядели качественно (особенно против СК Днепр-1), однако в целом было скучно и грустно – ключевые статистические показатели атаки и прессинга обвалились.

Столичный гранд мог подтвердить статус фаворита уже на 2-й минуте, когда Ванат замыкал подачу с углового. Мяч пролетел над перекладиной. На 15-й же минуте счет был открыт. Гол оказался эффектным: Шапаренко отобрал мяч у Рыбалки в центре и сбросил Бражку, тот головой подрезал вперед на Ваната, а Владислав забросил проникающий пас на ход Ярмоленко в штрафную – Андрей догнал сферу и перебросил голкипера. 1:0!

Вообще, первый тайм "бело-синим" давался неплохо. Возможно, к игре против блока черкасцев и были вопросы, однако хозяева создали достаточно моментов. В частности, на 25-й минуте Бражко замыкал передачу Ванаа, пробивая из центра штрафной – Кучеренко парировал.

Еще через три минуты Кабаев сместился на линию полукруга, открывшись под пас Ярмоленко с продвижения. Владислав в касание сбросил мяч Ванату, однако тот с острого угла пробил в голкипера. Казалось, что Динамо скоро дожмет ЛНЗ, однако постепенно давление начало вылетать в труду. Вторая половина первого тайма стала засушливой и скучной.

Это был тревожный сигнал для Динамо, ведь матч пошел при благоприятном для гостей счете. В колокол же пробили на 40-й минуте, когда счет сравнялся. Рыбалка выполнил подачу с углового куда-то на дальнюю штангу, а Нещерет перехватил ее – впрочем, Руслан не смог зафиксировать мяч в руках. Салиху сразу же наказал ударом с метра. 1:1!

Именно с этим счетом команды и отправились отдыхать. Динамо попыталось переломить ситуацию на старте второго тайма. ЛНЗ пропустил несколько острых атаки с перепасовками в собственной штрафной. Тем не менее, до логического завершения они не доходили, а единственный момент на стартовом отрезке был создан со стандарта – Шапаренко едва не забил прямым ударом, направив мяч мимо левой стойки.

А после этого на поле запахло сенсацией. Динамо в середине второго тайма вообще перестало обострять. До конца основного времени подопечные Александра Шовковского почти не тревожили Кучеренко – исключением стали два слабых удара Ваната головой с линии вратарской. Плюс, в компенсированное время Ванат качнул двух соперников и бахнул низом с линии штрафной – снова без проблем для голкипера.

ЛНЗ же мог и победу вырвать. В частности, после прострела и скидки на 63-й минуте Эйнел оказался с мячом в пяти метрах от ворот, но пробил прямо в руки Нещерету. На 72-й Яшари напугал лонгшотом с рикошетом от Дячука – над перекладиной. На 89-й он же повторил попытку, заставив Нещерета выполнять сногсшибательный сейв.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал ничью. Динамо во второй раз теряет очки под руководством Александра Шовковского. Киевляне остаются в четырех зачетных баллах от Шахтера.

Динамо и ван Леувен нуждаются друг в друге, или Как оказаться в своей тарелке, несмотря на Шахтер