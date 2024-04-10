Вингер киевлян пропускал тренировку с командой. UA-Футбол сообщил, что у Андрея Ярмоленко рецидив травмы, из-за которой он не играл с осени.

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Как проинформировал пресс-атташе Динамо Андрей Шахов в своих соцсетях, у лидера "бело-синих" нет повреждения. У Ярмоленко плановое восстановление и соответственно он занимался индивидуально.

Напомним, Андрей Ярмоленко впервые в 2024 году вышел на поле 31 марта против Ворсклы. Лидер Динамо сыграл в трех последних матчах киевлян, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей.

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