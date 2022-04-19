"Честно, мнения о причастности к убийствам у меня не было. Каких людей? Я не считаю их людьми. Солдаты, которые приходят в чужую страну, которых никто не звал, которые стреляют в женщин, детей, насилуют женщин при детях... Для меня это нелюди. Если я помогу истребить таких, я только за.

Ярмоленко – об общении с Тимощуком: "Он послал меня нах*й, я послал его – на этом наш разговор закончился"

Я понимаю последствия, делаю это осознанно, потому что я не хочу жить в такой стране как Россия. Я хочу говорить правду и все, что я хочу. Сейчас могу сказать все, что захочу, и завтра за мной не приедут люди Зеленского и не скажут: "Ай-ай-яй, еще раз так поступишь, и тебя посадят на 15 лет".

У нас свободная страна. Если сюда придут русские и поставят какого-нибудь человека, то я больше не приеду и никогда не вернусь, как бы больно мне ни было. По окончании карьеры я планировал жить только в Киеве, только в Украине. В Украину до войны я готов вернуться жить хоть завтра", – заявил Ярмоленко в интервью YouTube-каналу КраСава.

Добавим, что украинские защитники прекрасно выполняют пожелания Андрея: им удалось уничтожить уже более 20,5 тысяч захватчиков, которые осмелились ступить на нашу землю.