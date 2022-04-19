"Чесно, думки про причетність до вбивств у мене не було. Яких людей? Я не вважаю їх людьми. Солдати, які приходять у чужу країну, яких ніхто не кликав, які стріляють у жінок, дітей, ґвалтують жінок при дітях... Для мене це нелюди. Якщо я допоможу винищити таких, я лише за.

Ярмоленко – про спілкування з Тимощуком: "Він послав мене нах*й, я послав його – на цьому наша розмова закінчилася"

Я розумію наслідки, роблю це усвідомлено, бо не хочу жити у такій країні, як Росія. Я хочу говорити правду і все, що хочу. Зараз можу сказати все, що захочу, і завтра за мною не приїдуть люди Зеленського і не скажуть: "Ай-ай-яй, ще раз так зробиш, і тебе посадять на 15 років".

У нас вільна країна. Якщо сюди прийдуть росіяни й поставлять якусь людину, то я більше не приїду і ніколи не повернуся, як би боляче мені не було. По закінченні кар'єри я планував жити лише у Києві, лише в Україні. В Україну до війни я готовий повернутися жити хоч завтра", – заявив Ярмоленко в інтерв'ю YouTube-каналу КраСава.

Додамо, що українські захисники чудово виконують побажання Андрія: їм вдалось знищити вже понад 20,5 тисяч загарбників, які насмілились вступити на нашу землю.

Росія напала на Україну: Динамо підсилилось героєм Євро, кінець скандальної епопеї зі збірною (LIVE)