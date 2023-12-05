Яремчук впервые за месяц в основе Валенсии – соперник из пятого дивизиона Испании
21:15 - Читати українською
Роман Яремчук получил шанс наконец-то забить за Валенсию.
Украинец попал в основу на кубковый матч против представителя пятого дивизиона Испании – Аросы. Начало встречи в 22:00 по Киеву.
Главный тренер Валенсии Рубен Бараха последний раз выпускал Яремчука в старте 2 ноября в другом матче Кубка Испании. "Летучие мыши" победили Логроньес 2:0, но Роман получил негативные отзывы. Форвард все еще без результативных действий после 10 матчей за Валенсию.
Прямую трансляцию матча Ароса – Валенсия покажет MEGOGO.
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