Украинец попал в основу на кубковый матч против представителя пятого дивизиона Испании – Аросы. Начало встречи в 22:00 по Киеву.

Главный тренер Валенсии Рубен Бараха последний раз выпускал Яремчука в старте 2 ноября в другом матче Кубка Испании. "Летучие мыши" победили Логроньес 2:0, но Роман получил негативные отзывы. Форвард все еще без результативных действий после 10 матчей за Валенсию.

Прямую трансляцию матча Ароса – Валенсия покажет MEGOGO.