Арсенал заинтересован в трансфере нападающего Гента Романа Яремчука, сообщает Voetbal Belgie.

Гент рассматривает экс-партнера Малиновского в статусе потенциальной замены Яремчуку

Лондонцы не прочь выложить за украинца от 20 до 25 млн евро. "Буйволы" готовы рассмотреть предложение "канониров", поскольку предложенная сумма совпадает с аппетитами бельгийцев.

К слову, Гент уже ищет замену Яремчуку – одним из кандидатов является нападающий Фенербахче Мбвана Саматта.

Напомним, ранее сообщалось, что Романом интересуется Милан, Вест Хэм и Вольфсбург.

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