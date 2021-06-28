Яремчук заинтересовал Арсенал, – бельгийские СМИ
"Канониры" положили глаз на форварда сборной Украины Роман Яремчука.
Арсенал заинтересован в трансфере нападающего Гента Романа Яремчука, сообщает Voetbal Belgie.
Гент рассматривает экс-партнера Малиновского в статусе потенциальной замены Яремчуку
Лондонцы не прочь выложить за украинца от 20 до 25 млн евро. "Буйволы" готовы рассмотреть предложение "канониров", поскольку предложенная сумма совпадает с аппетитами бельгийцев.
К слову, Гент уже ищет замену Яремчуку – одним из кандидатов является нападающий Фенербахче Мбвана Саматта.
Напомним, ранее сообщалось, что Романом интересуется Милан, Вест Хэм и Вольфсбург.
Україна в 1/8 Євро-2020 проти непереможних, але Шевченку максимально (не)пощастило – збірна отримала несподіваний козир