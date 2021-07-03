"Мы действительно рассчитываем продать Яремчука за большую сумму. 15 миллионов? Гораздо больше, даже если на рынок, как и раньше, будут влиять последствия пандемии. Все будет зависеть от страны и рынка. Очень хорошо, что Украина сыграет с Англией в 1/4 Евро. Роман снова сможет проявить себя.

Яремчук заинтересовал Арсенал, – бельгийские СМИ

Английский рынок всегда ориентируется на крупные турниры – чемпионат мира и Европы. Яремчук пожинает плоды своего труда. 4 года назад он не имел ничего общего с тем игроком, которым сегодня. Он открытый и доброжелателеный парень, в отличие от Безуса, который более сдержанный и замкнутый. Роман с каждым годом все лучше. Я думаю, что у него очень высокий потенциал", – отметил Луваж в комментарии RTBF.

Напомним, ранее сообщалось, что Романом интересуется Милан, Вест Хэм и Вольфсбург. Гент уже начал поиски замены украинцу, сосредоточив свое внимание на Мбванне Саматте из Фенербахче.

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