Забарный попал в топ-5 лучших центральных защитников мира по необычному показателю
Игра защитника Динамо Ильи Забарного получила солидное признание.
Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory обнародовал рейтинг 10 лучших центральных защитников мира до 20 лет по влиянию на игру. Представитель Динамо Илья Забарный занял в топе четвертое место, получив оценку 77,9 баллов.
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Лидером стал защитник РБ Лейпциг Йошко Гвардиол (91,6). На второй строчке расположился – Пьеро Инкапье из Байера (87,5), а третий – Кастелло Люкеба из Лиона (82,9).
К слову, оценка рассчитывается на основе среднего уровня матча, в котором участвует игрок, его количества сыгранных минут в официальных матчах за последний год, производительности на поле и т. д.
Напомним, в текущем сезоне Забарный провел за Динамо 18 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отмечалось.
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