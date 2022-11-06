Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory обнародовал рейтинг 10 лучших центральных защитников мира до 20 лет по влиянию на игру. Представитель Динамо Илья Забарный занял в топе четвертое место, получив оценку 77,9 баллов.

"Семейный кооператив вчерашнего дня": Джулай объявил приговор нынешнему Динамо

Лидером стал защитник РБ Лейпциг Йошко Гвардиол (91,6). На второй строчке расположился – Пьеро Инкапье из Байера (87,5), а третий – Кастелло Люкеба из Лиона (82,9).

К слову, оценка рассчитывается на основе среднего уровня матча, в котором участвует игрок, его количества сыгранных минут в официальных матчах за последний год, производительности на поле и т. д.

Напомним, в текущем сезоне Забарный провел за Динамо 18 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отмечалось.

Динамо проиграло 5 матч в ЛЕ – еще один ребенок-киллер, удаление Забарного, ужас Цыганкова, супершансы и цирк в обороне