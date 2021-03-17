"Яремчук очень качественный. Он лучше, чем многие считают. На мой взгляд, Роман сразу мог бы заиграть, например, в Ливерпуле. Поверьте мне. И здесь дело не только в его действиях за Гент. Я видел, как он играет в составе сборной Украины", – цитирует Солльеда voetbal24.be со ссылкой на Het Nieuwsblad.

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Отметим, что по поводу возможного ухода Яремчука из Гента слухи появляются еще с лета 2020 года, когда украинец откровенно заявил о желании сменить клуб. В услугах Романа больше всего были заинтересованы клубы из Серии А, но в последнее время интерес к форварду начали проявлять из чемпионата Англии.

К слову, в текущем сезоне Яремчук провел 33 матча за Гент во всех соревнованиях, записав в свой актив 18 голов и 5 ассистов.

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