"Яремчук сразу заиграл бы в Ливерпуле": экс-тренер Гента оценил перспективы украинца в АПЛ
Бывший наставник Гента Тронн Солльед оценил уровень игры форварда бельгийской команды Романа Яремчука.
"Яремчук очень качественный. Он лучше, чем многие считают. На мой взгляд, Роман сразу мог бы заиграть, например, в Ливерпуле. Поверьте мне. И здесь дело не только в его действиях за Гент. Я видел, как он играет в составе сборной Украины", – цитирует Солльеда voetbal24.be со ссылкой на Het Nieuwsblad.
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Отметим, что по поводу возможного ухода Яремчука из Гента слухи появляются еще с лета 2020 года, когда украинец откровенно заявил о желании сменить клуб. В услугах Романа больше всего были заинтересованы клубы из Серии А, но в последнее время интерес к форварду начали проявлять из чемпионата Англии.
К слову, в текущем сезоне Яремчук провел 33 матча за Гент во всех соревнованиях, записав в свой актив 18 голов и 5 ассистов.
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