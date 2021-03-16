"Футбол 24" знайомить із найсвіжішими новинами з життя українських футболістів та тренерів у національних першостях Європи. Про Маліновського, Зінченка, Реброва та інших – у нашому матеріалі.

Наші за кордоном: Зінченко націлився на ЛЧ, травма гравця збірної України, драма Кравця та низка дебютних голів

Події у провідних чемпіонатах Європи минулого тижня не подарували українцям багато причин для радості. Це ж можна сказати і про першості Бельгії та Угорщини. На щастя, наші співвітчизники, які не так часто виходять на провідні позиції, зуміли дещо виправити ситуацію. Навіть Артем Кравець забив уперше з 5-го січня. Отож, гайда детальніше знайомитися з черговою серією розповіді про здобутки наших земляків за кордоном.

Манчестер Сіті – Борусія М: анонс матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Англія

Минулого тижня замість матчів Ліги чемпіонів Манчестер Сіті провів додаткову гру АПЛ. Олександр Зінченко проти Саутгемтона (5:2) вийшов у старті і провів дуже хороший матч. Міг навіть записати у свій актив гольову передачу, але Філ Фоден пробив недбало. На вихідних Сашко на лаві для запасних спостерігав, як його партнери громлять Фулхем. Це означає лише одне – сьогодні наш земляк повинен з'явитися з перших хвилин матчу-відповіді 1/8 ЛЧ проти Борусії М. На це натякнув і Пеп Гвардіола, коментуючи зухвалу заяву Зінченка проти бажання команди виграти усі титули в нинішньому сезоні.

Нарешті маємо хороші новини з Лондона. Андрій Ярмоленко залікував травму, через яку пропустив понад місяць, і вже розпочав тренуватися. Щоправда, поєдинок проти Манчестер Юнайтед також пропустив, адже потрібно повернути ігровий тонус.

Італія

Руслан Маліновський перервав міні-серію потраплянь до стартового складу Аталанти. Зі Спецією Джан П'єро Гасперіні дав зіграти якихось 25 хвилин. Безпосередньо вплинути на результат не вдалося. Натомість Віктор Коваленко досі чекає на дебют, хоча стабільно потрапляє до заявки команди із Бергамо. Сьогодні в Мадриді можемо сподіватися лише на появу Руслана, адже Віктор у Лізі чемпіонів Аталанті не помічник.

Реал Мадрид – Аталанта: анонс матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Іспанія

Андрій Лунін звично стежив за матчем Реала із лави для запасних. Цього разу підопічні Зінедіна Зідана добряче попсували нерви своїм уболівальникам. Вольова перемога над Ельче була здобута завдяки дублю Каріма Бензема, а переможний м'яч француз забив аж у компенсований час.

Роман Зозуля відбував дискваліфікацію через перебір попереджень, тому не мав навіть теоретичного шансу допомогти Альбасете, який без шансів поступився Франу Солю та його Тенеріфе. Зате можемо порадіти за Богдана Мілованова. Правий захисник хіхонського Спортінга провів другий повний матч поспіль і допоміг своїй команді обіграти Мальорку. Між іншим, лідера Сегунди.

Данія

Юрій Яковенко знову провів на полі 50 із гаком хвилин без результативних дій. Есб'єрг уже гарантував собі участь у міні-турнірі за підвищення у класі, але дати бій поточному лідеру другого дивізіону чемпіонату Данії не вдалося – Віборг забив два "сухих" м'ячі. Зокрема у ворота гостей залетіла ось така краса після двох пасів п'ятою поспіль.

Білорусь

Захист титулу Роман Григорчук розпочав не дуже переконливо. Його Шахтар із Солігорська зумів дотиснути Мінськ лише наприкінці поєдинку. Водночас Станіслав Біленький класно дебютував за брестське Динамо. Українець забив за нову команду в першому ж офіційному матчі, чим посприяв розгрому дебютанта елітного дивізіону чемпіонату Білорусі.

Бельгія

Ліга Жупіле взяла невеличку паузу на матчі національного Кубка. До півфіналів дісталася команда лише одного українця. Саме в цьому турнірі останнім часом Богдан Михайліченко стабільно отримував ігрову практику, але за крок до фіналу Венсан Компані довірив йому лише півгодини часу. Андерлехт після появи Михайліченка забив, але цього не вистачило для камбека – у фіналі зіграє Гент.

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У чемпіонаті лише Брюгге надолужував згаяне. Підопічним Філіппа Клемана потрібно було зіграти два перенесених матчі. Едуард Соболь вийшов у старті в обох випадках. Проти Шарлеруа українець став фігурантом найрезонанснішого епізоду. Соболь, здавалося, заробив пенальті, але арбітри момент проігнорували, чим неабияк розгнівали Клемана. На вихідних поточному лідеру було куди легше. Брюгге буквально знищив Гент з рахунком 4:0. Ні Роман Безус, ні Роман Яремчук жодним чином не змогли вплинути на результат, а Ігор Пластун був незаявлений на звітну зустріч.

? | We hebben de bal al voor minder op de stip weten gaan. #CHACLU pic.twitter.com/5VmVERL9GY — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) March 12, 2021

Угорщина

Поки Ігор Харатін лікується від коронавірусу, Ференцварош здобув феєричну перемогу над Пакшем з рахунком 5:2. Олександр Зубков був замінений у перерві звітного матчу. Сергій Ребров пізніше повідомив, що причиною такого рішення стало пошкодження півзахисника збірної України.

Фехервар у центральному матчі туру мінімально поступився Академії Пушкаша. Тепер Іван Петряк та його одноклубники повинні зосередитися на тому, щоб не віддати третю сходинку, яка гарантує участь у кваліфікації Ліги Європи.

Греція

ПАС Яніна здобула 5 перемог у шести останніх матчах при одній нічиї. Тепер команда не виглядає борцем за виживання. Владислав Наумець зіграв проти Астераса лише 10 хвилин. АЕК навпаки перервав безпрограшну серію в Суперлізі з п'яти поєдинків. Дмитро Чигринський заліковує пошкодження, а Євген Шахов та Олег Данченко з Волосом зіграли. У пасиві останнього жовта картка.

Казахстан

Перший тур Прем'єр-ліги Казахстану приніс хороші новини. Віталій Балашов забив дебютний гол за Шахтар із Караганди. Саме він приніс "гірникам" мінімальну перемогу над Атирау. Євген Павлов також зіграв, але може похизуватися лише попередженням.

Володимир Мазяр після повернення у Акжайик дебютував із поразки. Поти Тобола український фахівець також випустив Сергія Літовченка, Миколу Ковталюка та Олексія Чічікова.

Кіпр

Євген Селін за останні три місяці лише двічі зіграв за Анортосіс. У решті поєдинків колишній захисник збірної України не потрапив навіть у заявку. Зокрема і в останніх 12 матчах команди, яка бореться за єврокубки.

Пафос втратив першу сходинку в таблиці Групи вильоту, поступившись Доксі, яка тепер відстає лише на 2 очки. Артур Рудько незмінно грає у стартовому складі, а єдиний гол у матчі пропустив після подачі з кутового.

Молдова

Наставник Шерифа Юрій Вернидуб буквально знищує суперників на шляху до чемпіонства. Команда під керівництвом українського фахівця не пропустила жодного м'яча, за цей час забивши у ворота суперників 18 разів. У попередньому турі 7 м'ячів отримало Динамо-Авто, а цього разу капітулював Флорешти – 6:0.

Саудівська Аравія

Аль-Фатех зумів перервати серію із трьох поразок. Цього разу Максим Коваль навіть спромігся залишити свої ворота "сухими". Це справді досягнення, адже у команди екс-динамівця одна з найгірших оборон у чемпіонаті – 43 пропущених.

Латвія

Справжнім жахом міг стати старт сезону для Олександра Рибки. Лієпаї розгромив Метту/ЛУ, але голкіпер отримав травму під час зіткнення з одноклубником. На щастя, серйозних наслідків вдалося уникнути. За словами Олександра, він має усі шанси повернутися у склад вже до наступного матчу.

Литва

Судува після поразки в першому турі зуміла перемогти Хегельманн. Один із голів забив український захисник Євген Єфремов, який ефективно підключився до атаки. Олексій Довгий та Сергій Мелащенко зазнали справжнього приниження від Кауно Жільгіріс. Український голкіпер п'ять разів діставав м'яч із сітки воріт Невежіса.

Польща

Лише Артем Шабанов може похизуватися стабільним статусом основного гравця серед українських легіонерів Екстракляси. Центрбек провів черговий повний матч у складі поточного лідера першості. Натомість Назарій Русин не потрапив навіть до заявки Легії.

Василь Кравець після двох матчів відсутності знову зіграв за Лех. Зустріч з Пястом завершилася без голів, але запам'яталася просто космічним сейвом голкіпера гостей. Відео можна подивитися тут.

Туреччина

Команди наших земляків на берегах Босфору минулого тижня не зазнали жодної поразки, хоча було доволі непросто. Сівасспор переміг і без травмованого Сергія Рибалки. Ерзурум зумів відстояти "суху" нічию проти одного з лідерів, а Богдан Бутко записав у свій актив повний поєдинок. Як і Микола Морозюк, Різеспор якого перервав 8-матчеву безвиграшну серію.

Артем Кравець став учасником справжньої драми. Форвард вийшов на поле наприкінці основного часу, а на 90+2 забив, здавалося, переможний гол. Однак Коньяспор не зумів втримати перевагу, пропустивши від Касимпаши на 90+6-й. Додамо, що українець до вчорашнього вечора не забивав понад два місяці.

Хорватія

Ненад Б'єліца повернув Євгена Чеберка у стартовий склад після двох матчів поза заявкою. Осієк познущався з Шибеніка (4:0) та закріпився на другому місці в таблиці.

Південна Корея

Тепер у нашому огляді додасться трохи екзотики. Борис Тащи дебютував за Пхохан Стілерс. Після двох перемог на старті К-Ліги команда вже стільки ж матчів не виграє. Цього разу вдалося вирвати нічию саме після появи на полі українського легіонера.

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