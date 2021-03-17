"Яремчук дуже якісний. Він кращий, ніж багато хто вважає. На мій погляд, Роман відразу міг би заграти, наприклад, в Ліверпулі. Повірте мені. І тут справа не тільки в його діях за Гент. Я бачив, як він грає в складі збірної України", – цитує Солльєда voetbal24.be з посиланням на Het Nieuwsblad.

Яремчук опинився в списку інтересів Арсенала – українець має ще двох конкурентів на місце зірки "канонірів"

Зазначимо, що з приводу можливого відходу Яремчука із Гента чутки з'являються ще з літа 2020 року, коли українець відверто заявив про бажання змінити клуб. У послугах Романа найбільше були зацікавлені клуби з Серії А, але останнім часом інтерес до форварда почали проявляти з чемпіонату Англії.

До слова, у поточному сезоні Яремчук провів 33 матчі за Гент в усіх змаганнях, записавши до свого активу 18 голів та 5 асистів.

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