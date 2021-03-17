"Яремчук одразу заграв би у Ліверпулі": екс-тренер Гента оцінив перспективи українця в АПЛ
Колишній наставник Гента Тронн Солльєд оцінив рівень гри форварда бельгійської команди Романа Яремчука.
"Яремчук дуже якісний. Він кращий, ніж багато хто вважає. На мій погляд, Роман відразу міг би заграти, наприклад, в Ліверпулі. Повірте мені. І тут справа не тільки в його діях за Гент. Я бачив, як він грає в складі збірної України", – цитує Солльєда voetbal24.be з посиланням на Het Nieuwsblad.
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Зазначимо, що з приводу можливого відходу Яремчука із Гента чутки з'являються ще з літа 2020 року, коли українець відверто заявив про бажання змінити клуб. У послугах Романа найбільше були зацікавлені клуби з Серії А, але останнім часом інтерес до форварда почали проявляти з чемпіонату Англії.
До слова, у поточному сезоні Яремчук провів 33 матчі за Гент в усіх змаганнях, записавши до свого активу 18 голів та 5 асистів.
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