Валенсия в 1/16 Кубка Испании гостила на поле Картахены. Отчет о матче читайте на Футбол 24.

Кубок Испании 2023/24, 1/16 финала

Картахена – Валенсия – 1:2 в дополнительное время

Голы: Ортуньо, 4 – Канос, 73, Гайя, 116

Удаление: Калеро, 45+1 (К)

Рубен Бараха выпустил полурезерв против самой худшей команды Сегунды. При отсутствии Уго Дуро было логично увидеть Романа Яремчука, но украинец тоже начал в запасе.

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Первый тайм в исполнении Валенсии был плачевным. Уже на 4-й минуте Ортуньо избежал офсайда и наказал "летучих мышей".

Гости до перерыва не смогли создать хотя бы полумомента. А вот грубостей хватало. Пепелу и Аларкон получили по желтой за стычку. Иван Калеро пошел еще дальше – прямая красная за "грязный" подкат в ногу Пересу.

Бараха уже в перерыве запустил Каноса и Яремчука. 5 дней назад украинец наконец-то забил в чемпионате, но на этот раз входил в игру вяло. Тренер Валенсии добавил "тяжелую артиллерию" – Дуро и капитана Гайю.

Именно "джокеры" гостей организовали гол. Картахена не была готова к быстрому розыгрышу углового, Гайя покатил Каносу, а тот роскошным ударом от стойки не оставил шансов киперу – 1:1.

Замены Валенсии были едва ли не интереснейшей частью игры. На поле появился самый молодой дебютант в истории левантийского клуба – вингер Дэвид Оторби (16 лет, 2 месяца и 19 дней). Правда, мощный темнокожий парень выглядит значительно солиднее своего возраста.

Яремчук на 90+3 мог лишить Валенсию необходимости бегать лишние полчаса. Роман перевесел центрбеков Картахены в воздухе, однако головой пробил слишком высоко. Экстратаймы будут.

Первый команды отмучили и будто готовились бить пенальти. Против был только Гайя, который на 42-й секунде после мини-отдыха к ассисту добавил гол. Легенда "летучих мышей" закрутил хитрую подачу, которая "нырнула" под дальнюю стойку ворот Рауля Круса. Яремчук был одним из дезориентиров кипера Картахены, но мяча не касался. 2:1 – Валенсия довела дело до тяжелой победы и прохода в 1/8 финала.

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