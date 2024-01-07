Валенсія в 1/16 Кубка Іспанії гостювала на полі Картахени. Звіт про матч читайте на Футбол 24.

Кубок Іспанії 2023/24, 1/16 фіналу

Картахена – Валенсія – 1:2 у додатковий час

Голи: Ортуньйо, 4 – Канос, 73, Гайя, 116

Вилучення: Калеро, 45+1 (К)

Рубен Бараха випустив напіврезерв проти найгіршої команди Сегунди. За відстуності Уго Дуро було логічно побачити Романа Яремчука, але українець також розпочав у запасі.

Реал завершив казку сенсації Кубка Іспанії – дві хвилини вирішили все, дебюти Гюлера і гравця Шахтаря

Перший тайм у виконанні Валенсії був жалюгідним. Вже на 4-й хвилині Ортуньйо уникнув офсайду і покарав "кажанів".

Гості аж до перерви не змогли створити бодай напівмоменту. Натомість грубощів вистачало. Пепелу і Аларкон отримали по жовтій за сутичку. Іван Калеро пішов ще далі – пряма червона за "брудний" підкат в ногу Пересу.

Бараха вже у перерві запустив Каноса та Яремчука. 5 днів тому українець нарешті забив у чемпіонаті, але цього разу входив у гру мляво. Тренер Валенсії додав "важку артилерію" – Дуро і капітана Гайю.

Саме "джокери" гостей організували гол. Картахена не була готова до швидкого розіграшу кутового, Гайя покотив Каносу, а той розкішним ударом від стійки не залишив шансів кіперу – 1:1.

Заміни Валенсії були ледь не найцікавішою частиною гри. На полі з'явився наймолодший дебютант в історії левантійського клубу – вінгер Девід Оторбі (16 років, 2 місяці і 19 днів). Щоправда, потужний темношкірий хлопець виглядає значно солідніше за свій вік.

Яремчук на 90+3-й міг позбавити Валенсію необхідності бігати зайві півгодини. Роман перевисів центрбеків Картахени у повітрі, проте головою пробив надто високо. Екстратайми будуть.

Перший команди відмучили і нібито готувалися бити пенальті. Проти був лише Гайя, який на 42-й секунді після міні-відпочинку до асисту додав гол. Легенда "кажанів" закрутив хитру подачу, яка "пірнула" під дальню стійку воріт Рауля Круса. Яремчук був одним з дезорієнтирів кіпера Картахени, але м'яча не торкався. 2:1 – Валенсія довела справу до важкої перемоги та проходу в 1/8 фіналу.

Жирона обіграла Ельче та вийшла до наступної стадії Кубка Іспанії – Довбик отримав крихти