Яремчук может пропустит игру против Реал Сосьедада из-за незначительного дискомфорта, сообщает журналист Начо Санчис.

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Правда, он же отметил, что Роман сегодня тренировался в общей группе и сохраняет небольшие шансы попасть в заявку. Яремчук настроен сыграть за Валенсию в воскресенье, 1 октября (Бетис). Повреждение не должно помешать форварду поехать в сборную Украины.

Напомним, Яремчук перешел в Валенсию из Брюгге в последний день трансферного окна – испанцы арендовали Романа до 30 июня 2024 года. Накануне украинец неожиданно не попал в заявку на матч против Альмерии (поединки против Алавеса и Атлетико просидел на скамейке запасных), хотя до этого провел две игры за сборную Украины – 64 минуты против Англии и 33 минуты против Италии.

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Roman Yaremchuk no estará mañana ante la Real Sociedad, pero SÍ ha sido convocado por Ucrania para el parón



Esto se debe a que el jugador tiene intención de estar listo este domingo ante el Betis y jugar también en Mallorca. @relevo https://t.co/EQYDDl38LF — Nacho Sanchis (@sanchis14) September 26, 2023