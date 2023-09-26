Яремчук рискует пропустить еще один матч Ла Лиги – украинец озадачил испанские СМИ
Нападающий Валенсии Роман Яремчук никак не дебютирует в испанском первенстве.
Яремчук может пропустит игру против Реал Сосьедада из-за незначительного дискомфорта, сообщает журналист Начо Санчис.
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Правда, он же отметил, что Роман сегодня тренировался в общей группе и сохраняет небольшие шансы попасть в заявку. Яремчук настроен сыграть за Валенсию в воскресенье, 1 октября (Бетис). Повреждение не должно помешать форварду поехать в сборную Украины.
Напомним, Яремчук перешел в Валенсию из Брюгге в последний день трансферного окна – испанцы арендовали Романа до 30 июня 2024 года. Накануне украинец неожиданно не попал в заявку на матч против Альмерии (поединки против Алавеса и Атлетико просидел на скамейке запасных), хотя до этого провел две игры за сборную Украины – 64 минуты против Англии и 33 минуты против Италии.
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