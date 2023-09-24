Главный тренер Валенсии Рубен Бараха пролил свет на загадочное отсутствие украинского форварда Романа Яремчука в заявке команды на матч 6-го тура Ла Лиги с Альмерией (2:2).

"Он приехал из сборной Украины с проблемой. Яремчук пытается тренироваться, но чувствует себя не очень хорошо. Он хочет выздороветь.

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Мы немного поговорили, чтобы снять с него давление, снизить нагрузку на эти три-четыре дня... Он игрок, который нам понадобится", – цитирует Бараху Marca.

Напомним, Яремчук перешел в Валенсию из Брюгге в последний день трансферного окна – испанцы арендовали Романа до 30 июня 2024 года. Накануне украинец неожиданно не попал в заявку на матч против Альмерии (поединки против Алавеса и Атлетико просидел на скамейке запасных), хотя до этого провел две игры за сборную Украины – 64 минуты против Англии и 33 минуты против Италии.

Уже в среду, 27 сентября, Валенсия сыграет свой очередной матч в чемпионате Испании – в рамках 7-го тура Ла Лиги "летучие мыши" будут принимать Реал Сосьедад. Начало встречи в 22:30 по Киеву.

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