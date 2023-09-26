Яремчук може пропустити гру проти Реал Сосьєдада через незначний дискомфорт, повідомляє журналіст Начо Санчіс.

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Щоправда, згодом він зазначив, що Роман сьогодні тренувався у загальній групі, тому зберігає невеликі шанси потрапити у заявку. Наразі Яремчук налаштований зіграти за Валенсію у неділю, 1 жовтня (Бетіс). Пошкодження не повинно завадити форварду поїхати у збірну України.

Нагадаємо, Яремчук перейшов у Валенсію з Брюгге в останній день трансферного вікна – іспанці орендували Романа до 30 червня 2024 року. Напередодні українець несподівано не потрапив у заявку на матч проти Альмерії (поєдинки проти Алавеса і Атлетіко просидів на лаві запасних), хоча до цього провів дві гри за збірну України – 64 хвилини проти Англії та 33 хвилини проти Італії.

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Roman Yaremchuk no estará mañana ante la Real Sociedad, pero SÍ ha sido convocado por Ucrania para el parón



Esto se debe a que el jugador tiene intención de estar listo este domingo ante el Betis y jugar también en Mallorca. @relevo https://t.co/EQYDDl38LF — Nacho Sanchis (@sanchis14) September 26, 2023