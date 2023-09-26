Яремчук ризикує пропустити ще один матч Ла Ліги – українець спантеличив іспанські ЗМІ
Нападник Валенсії Роман Яремчук ніяк не дебютує в іспанській першості.
Яремчук може пропустити гру проти Реал Сосьєдада через незначний дискомфорт, повідомляє журналіст Начо Санчіс.
Яремчук досі не дебютував за Валенсію – наставник "кажанів" пояснив, чому ігнорує українця
Щоправда, згодом він зазначив, що Роман сьогодні тренувався у загальній групі, тому зберігає невеликі шанси потрапити у заявку. Наразі Яремчук налаштований зіграти за Валенсію у неділю, 1 жовтня (Бетіс). Пошкодження не повинно завадити форварду поїхати у збірну України.
Нагадаємо, Яремчук перейшов у Валенсію з Брюгге в останній день трансферного вікна – іспанці орендували Романа до 30 червня 2024 року. Напередодні українець несподівано не потрапив у заявку на матч проти Альмерії (поєдинки проти Алавеса і Атлетіко просидів на лаві запасних), хоча до цього провів дві гри за збірну України – 64 хвилини проти Англії та 33 хвилини проти Італії.
Ла Ліга: Валенсія без Яремчука не змогла впоратися з аутсайдером, Севілья розписала нічию з Осасуною