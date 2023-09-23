Севилья расписала ничью с Осасуной и осталась балансировать возле зоны вылета
В субботу в 6-м туре чемпионата Испании состоялось несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".
Испания, Ла Лига, 6-й тур
Осасуна – Севилья – 0:0
Альмерия – Валенсия – начало матча в 22:00
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Севилья на этой неделе расписала уже вторую ничью подряд. После дуэли с Лансом (1:1) в Лиге чемпионов нервионцы не смогла справиться с Осасуной. Окампосу в середине тайма не хватило точности на добивании (мяч прошел впритирку со стойкой).
После перерыва Торро и Авила ответили взаимностью, синхронно пробив мимо ворот гостей (подводил прицел). Как следствие, Осасуна набрала семь очков и поднялась на восьмую строчку турнирной таблицы Ла Лиги, Севилья с 4-мя пунктами шестнадцатая.
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