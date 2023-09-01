Яремчук уже прибыл в Испанию, чтобы завершить свой переход в Валенсию. Роман уже успел подколоть самого себя – украинца встретил в аэропорту болельщик "летучих мышей" и заявил, что он является фанатом Яремчука. Ответ уже стал хитом на испанском El Chiringuito TV: "После первого матча ты не будешь таким уж моим фанатом".

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Наставник Брюгге Ронни Дейла ответил на слухи относительно возможного ухода нападающего сборной Украины: "У меня есть пять хороших нападающих, в том числе двое молодых. Это немного многовато для одного-двух мест. Не знаю, произойдет ли это, но Яремчука действительно не было, потому что переговоры продолжаются", – приводит слова тренера Belgiumsoccer.

К слову, 27-летний Яремчук сыграл в этом сезоне в 5 поединках за Брюгге и успел отметиться 4 голами, в частности, оформив хет-трик в ворота исландского КА. Год назад за украинца выложили 17 миллионов евро – рекорд в истории бельгийского клуба.

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