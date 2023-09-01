Яремчук вже прибув до Іспанії, аби завершити свій перехід до Валенсії. Роман вже встиг підколоти самого себе – українця зустрів у аеропорту вболівальник "кажанів" та заявив, що він є фанатом Яремчука. Відповідь вже стала хітом на іспанському El Chiringuito TV: "Після першого матчу ти не будеш аж таким моїм фанатом".

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Наставник Брюгге Ронні Дейла відповів на чутки щодо можливого відходу нападника збірної України: "У мене є п’ять хороших нападників, зокрема двоє молодих. Це трохи забагато для одного-двох місць. Не знаю, чи це станеться, але Яремчука дійсно не було, тому що переговори тривають", – наводить слова тренера Belgiumsoccer.

До слова, 27-річний Яремчук зіграв у цьому сезоні в 5 поєдинках за Брюгге та встиг відзначитись 4 голами, зокрема, оформивши хет-трик у ворота ісландського КА. Рік тому за українця виклали 17 мільйонів євро – рекорд в історії бельгійського клубу.

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