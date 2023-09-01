Яремчук прилетів у Валенсію і відразу став мемом на популярному телешоу – геніальна відповідь фанату "кажанів"
Нападник Брюгге Роман Яремчук найближчим часом має приєднатись до Валенсії.
Яремчук вже прибув до Іспанії, аби завершити свій перехід до Валенсії. Роман вже встиг підколоти самого себе – українця зустрів у аеропорту вболівальник "кажанів" та заявив, що він є фанатом Яремчука. Відповідь вже стала хітом на іспанському El Chiringuito TV: "Після першого матчу ти не будеш аж таким моїм фанатом".
Яремчук близький до переходу у Валенсію – українець готовий втратити гроші заради втечі з Брюгге
Наставник Брюгге Ронні Дейла відповів на чутки щодо можливого відходу нападника збірної України: "У мене є п’ять хороших нападників, зокрема двоє молодих. Це трохи забагато для одного-двох місць. Не знаю, чи це станеться, але Яремчука дійсно не було, тому що переговори тривають", – наводить слова тренера Belgiumsoccer.
До слова, 27-річний Яремчук зіграв у цьому сезоні в 5 поєдинках за Брюгге та встиг відзначитись 4 голами, зокрема, оформивши хет-трик у ворота ісландського КА. Рік тому за українця виклали 17 мільйонів євро – рекорд в історії бельгійського клубу.
Динамо вперше за 18 років не кваліфікується до групового етапу єврокубку – Бешикташ переміг киян і у матчі-відповіді