Бешикташ считался фаворитом до первой встречи с Динамо и остался им после, однако основы такого статуса изменились. До матча в Бухаресте считалось, что "орлы" собрали непобедимую машину (ноль поражений в 2023 году) стоимостью в 120 миллионов евро, с которой киевлянам тягаться нереально. Затем же в основном говорили о факторе трибун и преимуществе турок в один мяч.

"Бело-синие" в Румынии тактически переиграли Шенола Гюнеша, создав больше моментов, однако проблемы в обороне вылились в поражение 2:3. Решающий мяч наша команда пропустила на последних секундах, но в целом все были довольны игрой Динамо. Мирча Луческу тоже - он не стал вносить изменения в стартовый состав на ответный матч, выставив ту же "одиннадцатку".

В лазарете киевлян остается Ярмоленко, однако у Бешикташа тоже были серьезные потери. Из-за повреждений вылетели два основных защитника - Амарти (экс-центрбек Лестера) и Масуаку (экс-фулбек Вест Хэма). Их заменили Уйсал и Булут соответственно. На позиции правого вингера вместо последнего вышел Рашица, который в Бухаресте начинал из запаса.

Для Динамо было важно выдержать стартовый натиск Бешикташа. Турки при родных трибунах действительно начали активно работать без мяча, пытаясь высоко встречать киевлян, однако чего-то опасного "орлы" из этого прессинга не создали. "Бело-синие" имели лишь определенные проблемы с контригрой в первые 15 минут, но грубых ошибок в обороне подопечные Мирчи Луческу не допускали.

Единственный реальный момент из интенсивного давления прилетел на 22-й минуте, когда Мулека выиграл подбор перед нашей штрафной и продавил Сидорчука. Вингеру дали пробить с линии - Динамо спасла стойка. Постепенно турки отказались от давления.

Не в последнюю очередь так произошло из-за неготовности турецкой ослабленной обороны к высокой игре. Динамо же с середины первого тайма провело ряд контратак, заработав стандарты и напугав рейдом Шапаренко к линии штрафной. Кроме Николая, в переходных фазах здорово выглядели Караваев и Дубинчак, а вот Волошин растворился.

К сожалению, все эти эпизоды не получили качественного завершения. За весь первый тайм Динамо провело только два удара. На 22-й минуте Ванат врывался в зону перед штрафной и пробил, а на 27-й Попов замыкал скидку Ваната на дальнюю штангу (после подачи со штрафного) - в обоих случаях получилось неточно.

Бешикташ в позиционном наступлении выглядел очень скромно. Речь именно о тактическом рисунке - турки не могли зайти в штрафную и ничего интересного не придумывали. И это при 63% владения в первые 25 минут. При таких условиях им оставалось только кошмарить Динамо лонгшотами и кроссами.

К сожалению, тут у киевлян проблем хватало. Подопечные Мирчи Луческу могли пропускать уже на 2-й минуте, когда Розье подал с правого фланга на ближнюю штангу, а Мулека опередил Дубинчака и замкнул с нескольких метров - Бущан спас.

После розыгрыша углового на 18-й нас спасли турки. Мулека в полном одиночестве оказался на левом краю штрафной, замыкая подачу - впрочем, он попал в партнера. Еще через несколько секунд Учан проверил Бущана ударом с дистанции (Георгий парировал), а на 23-й минуте Абубакар попытался поймать Бущана на выходе - камерунец пробил с центра поля, но мяч упал на внешнюю сторону сетки.

Туда же мяч попал после удара Фернандеша со стандарта в ближний угол. Это была уже 38 минута - и это был последний момент Бешикташа в первом тайме. Динамо выдержало, но такая игра в обороне при кроссах заставляла нервничать.

В целом, первый тайм выглядел перспективно, однако сразу после перерыва все пошло наперекосяк. Бешикташ прибавил как в интенсивности прессинга, так и в агрессии в позиционном наступлении. Турки стали привлекать больше игроков, хорошую поддержку начал оказывать левый фулбек Булут, а Абубакар начал открываться в глубине.

Вообще, оборона Динамо между линиями на старте второго тайма разочаровывала - "орлы" действовали быстрее и изобретательнее. Что наиболее обидно, такой футбол сразу же начал приносить моменты.

Так, классную атаку на 47-й минуте несколько запорол пас Рашицы на 11 метров. На 48-й же Абубакар усадил Попова на желтую карточку и заработал штрафной, а Учан с него бахнул в ближний. Бущан парировал.

Динамо огрызнулось контрвыпадом на 51-й минуте. Караваев фантастическим пасом запустил в проход Волошина, а тот вместе с Ванатом выскочил 2-в-1! Впрочем, в завершении эпизода Назарий отдал не самый удобный пас, а Владислав не лучшим образом его обработал - эпизод потеряли. За это наказали голом в ворота Бущана...

Сказался класс Абубакара, однако ситуация была более системной. Венсан открылся между линиями, Шапаренко сыграл с ним недостаточно плотно, а Сидорчук не смог нормально выбить мяч при атаке турок вторым темпом. В итоге, все завершилось передачей на линию штрафной в ноги Абубакару - а тот развернулся в окружении трех защитников и пробил в дальний угол. 1:0...

Динамо необходимо было забивать дважды, однако киевляне просто остановились. Ни одного момента в следующие 30 минут подопечные Мирчи Луческу не создали. Даже намеков на них не было - а вот Бешикташ начал куражиться, используя уязвимости "бело-синих" на флангах и при контроле кроссов...

Да, уже через четыре минуты после первого взятия ворот Бешикташ мог закрывать игру. Рашица открылся на правом фланге и прострелил на линию вратарской, куда ворвался Мулека - тот пробил над перекладиной! На 60-й он же едва не замкнул прострел Розье, а на 68-й Абубакар бахнул из-под Попова из угла штрафной. Опять над каркасом.

На 71-й Мулека мог оставить Бешикташ в меньшинстве, задев шипами колено Тымчика, однако арбитр простил Джексона. А вот вингер прощать нас не собирался - уже на 73-й он воспользовался обрезкой Тымчика и с левого края штрафной выстрелил в дальний угол. Бущан спас Динамо!

Только после этого турки сбавили обороты, хотя в целом ситуация оставалась печальной. Отобрать мяч у Абубакара без фола не удавалось, контригра не шла, а нервных ситуаций на поле все так же хватало. Абубакара таки заменили на 81-й минуте, но вместо него вышел не менее опытный страйкер - Дженк Тосун (экс-форвард Эвертона).

За несколько минут до этого Мулеку и Рашицу заменили Ребич и Зайнутдинов, а на последние минуты вышел еще и Окслейд-Чемберлейн (экс-хавбек Арсенала и Ливерпуля). Мирча Луческу ответил скромнее, бросив в бой Андриевского, Диалло и Бражка (вместо Шапаренко, Волошина и Сидорчука). Довольно показательная история.

Замены Шенола Гюнеша могли сработать на 85-й минуте, когда Ребич вошел на левый край штрафной, качнул Тымчика и выкатил мяч на 11 метров под удар Зайнутдинову. Тот пробил с разворота низом, заставив Бущана спасать киевлян. Но и ход Мирчи Луческу принес небольшой успех - на 83-й минуте Андриевский нанес первый удар Динамо в створ, выстрелив со стандарта по позиции голкипера.

К сожалению финального штурма от "бело-синих" мы так и не дождались. Был только удар Диалло над воротами из-за пределов штрафной. Бешикташ уверенно довел ответный матч до минимальной победы.

Таким образом евросезон для Динамо официально завершен. Впервые за 18 лет киевляне не будут играть на групповом этапе еврокубков.