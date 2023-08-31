Яремчук неожиданно переходит в Валенсию – сделка почти закрыта
23:06 - Читати українською
Похоже, что украинцев в Ла Лиге вскоре станет больше. В чемпионате Испании ждут Романа Яремчука.
Яремчук присоединится к Валенсии на правах аренды, сообщает журналист Het Laatste Nieuws Томас Теке.
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Отмечается, что соглашение почти завершено. Интересно, что Роман не попал даже в заявку на игру квалификации Лиги конференций против Осасуны.
К слову, 27-летний Яремчук сыграл в этом сезоне в 5 поединках за Брюгге и успел отметиться 4 голами, в частности, оформив хет-трик в ворота исландского КА.
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