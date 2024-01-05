Украинский форвард Валенсии Роман Яремчук попал в символическую сборную 19-го тура Ла Лиги по версии WhoScored.

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Напомним, 28-летний нападающий вышел в старте против Вильярреала (3:1) и уже на 4-й минуте вывел "летучих мышей" вперед, забив свой дебютный гол в Ла Лиге. Украинец получил оценку 8,29. К слову, это первое попадание Романа в символическую сборную тура после перехода в Валенсию.

Напомним, в текущем сезоне Яремчук провел за испанцев 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча. Его арендное соглашение с "летучими мышами" действует до лета 2024 года. Transfermаrkt оценивает игрока в 3 млн евро.

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