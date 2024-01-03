Роман Яремчук с каждым матчем все больше влюбляет в себя болельщиков "летучих мышей".

Украинский форвард Роман Яремчук наконец-то открыл счет своим мячам в чемпионате Испании, отметившись дебютным голом в ворота Вильярреала в поединке 19-го тура Ла Лиги (ранее он забивал только в Кубке). О прогрессе нашего земляка после матча заявил главный тренер "летучих мышей" Рубен Бараха.

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Подтвердили слова наставника и партнеры украинца. Игроки Валенсии поздравили Романа в комментариях к его посту в Instagram, дав украинцу оригинальное прозвище. "Танкета (Tanqueta)" – единогласно назвали Яремчука Хосе Гайя, Уго Дуро, Диего Лопес и другие. Не остались в стороне и фанаты Валенсии, засыпав нападающего комплиментами.

Напомним, в текущем сезоне украинец провел за Валенсию 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча. Его арендное соглашение с "летучими мышами" действует до лета 2024 года.

К слову, танкета – это бронированная военная машина, похожая на небольшой танк, с гусеничной или колесной тягой, которая используется для разведки и поддержки пехоты.

Яремчук дебютным голом в Примере начал избиение Вильярреала – украинец использовал шанс и заработал высокие оценки