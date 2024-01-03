Накануне Валенсия в поединке 19-го тура чемпионата Испании разбила Вильярреал со счетом 3:1. Первый гол в матче забил украинский форвард Роман Яремчук, для которого этот мяч стал дебютным в Ла Лиге.

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После игры партнеры по-особенному поздравили украинца. "Роману Яремчуку тяжело давалась адаптация. Вчера в раздевалке после матча его партнеры по команде стоя аплодировали, они были в восторге от того, что он забил свой первый гол в чемпионате", – сообщает Radio Taronja.

Напомним, в текущем сезоне Яремчук провел за Валенсию 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча (по голу в Ла Лиге и Кубке Испании). Его арендное соглашение с "летучими мышами" действует до лета 2024 года (украинец принадлежит Брюгге до 30 июня 2026-го). Transfermаrkt оценивает игрока в 3 млн евро.

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