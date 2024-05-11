Голкипер СК Днепр-1 заинтересовал РБ Лейпциг, – источник
Очередной украинец может появиться в чемпионате Германии – РБ Лейпциг положил глаз на Назара Макаренко.
Украинский голкипер СК Днепр-1 Назар Макаренко попал в сферу интересов РБ Лейпциг, сообщает Telegram-канал "Камон, Плей!".
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По информации источника, скауты немецкого клуба планируют посетить чемпионат Европы U-17, где будут просматривать игру 16-летнего вратаря.
Напомним, контракт Макаренко с СК Днепр-1 рассчитан до 30 июня 2024 года. Назар в марте 2024 года дебютировал за сборную Украины U-17, отыграв в основе два матча из трех. Также сыграл в товарищеском поединке против Кипра (2:0).
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