Український форвард Валенсії Роман Яремчук потрапив до символічної збірної 19-го туру Ла Ліги за версією WhoScored.

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Нагадаємо, 28-річний нападник вийшов у старті проти Вільяреала (3:1) і вже на 4-й хвилині вивів "кажанів" вперед, забивши свій дебютний гол у Ла Лізі. Українець отримав оцінку 8,29, що стала п'ятою серед усіх гравців збірної. До слова, це перше потрапляння Романа у символічну збірну туру після переходу у Валенсію.

Нагадаємо, у поточному сезоні Яремчук провів за іспанців 15 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 м'ячі. Його орендна угода з "кажанами" чинна до літа 2024 року. Transfermаrkt оцінює гравця у 3 млн євро.

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