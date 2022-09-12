Украинский форвард Роман Яремчук попал в число одиннадцати лучших игроков 8-го тура чемпионата Бельгии по версии SofaScore.

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Наш соотечественник вышел в основе в матче против Серен Юнайтед и провел на поле 74 минуты. За это время он успел поучаствовать в каждом из голов, отдав два ассиста. Его действия на поле были оценены в 7,8 балла.

Напомним, 26-летний украинец перешел в Брюгге из Бенфики и провел за бельгийский клуб три матча (два в чемпионате и один в Лиге чемпионов), в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.

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