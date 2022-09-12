Яремчук потрапив до збірної найкращих гравців 8-го туру Ліги Жупіле
Роман Яремчук почав запалювати одразу після переходу у Брюгге.
Український форвард Роман Яремчук потрапив до одинадцятки найкращих гравців 8-го туру чеміпіонату Бельгії за версією SofaScore.
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Наш співвітчизник вийшов в основі у матчі проти Серен Юнайтед і провів на полі 74 хвилини. За цей час він встиг прийняти участь у кожному з голів, віддавши два асисти. Його дії на полі було оцінено у 7,8 бала.
Нагадаємо, 26-річний українець перейшов у Брюгге з Бенфіки і провів за бельгійський клуб три матчі (два в чемпіонаті і один у Лізі чемпіонів), в яких забив один гол і зробив дві результативні передачі.
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