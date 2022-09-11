Уже во вторник форвард сборной Украины сможет снова сыграть в Португалии. Его Брюгге будет противостоять Порту во втором туре Лиги чемпионов. По словам Яремчука, эта игра для него не будет отличаться от других.

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"Хочу ли я дополнительно проявить себя именно в матче в Португалии? Нет. Я хочу просто выполнять свою работу и забивать. Я провел в Бенфике отличное время. Период там стал хорошим опытом. Но теперь я хочу выполнять свою работу в Брюгге.

Моя адаптация идет гладко. Я знал многих ребят со времен выступлений за Гент. Мои одноклубники очень помогли мне.

Шансы на победу в матче с Порту? 50 на 50. Мы хотим побеждать в каждом матче", – цитирует Яремчука Voetbal Belgie со ссылкой на Het Nieuwsblad.

Напомним, до перехода в Брюгге Роман один сезон провел в составе Бенфики. В конце летнего трансферного окна португальский клуб продал его за 16 миллионов евро (плюс 3 миллиона бонусов). В составе Брюгге 26-летний украинец сыграл 3 матча, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

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