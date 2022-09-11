Чемпионат Бельгии 2022/23, 8-й тур

Серен Юнайтед – Брюгге – 0:2

Голы: Ларин, 52, Ванакен, 68

Оба гола Брюгге забил во втором тайме, и в обоих случаях именно Яремчук отдавал решающую передачу. Сначала получился довольно курьезный гол Ларина. Нуса смещался в центр, защитник попытался отобрать, но неудачно. Вингер успел сориентироваться и отдал на Яремчука, а тот в касание переправил на Ларина, который и открыл счет во встрече.

Яремчук дублем из ассистов помог Брюгге победить в матче чемпионата Бельгии

Второй гол получился несколько похожим. Заброс из глубины был на Яремчука, но украинца опередил Сков Ольсен, который отыграл пасом вратаря. Роман находился под острым углом к воротам в окружении двух защитников, поэтому вместо удара отдал набегающему Ванакену – тот не мог промахнуться с такого близкого расстояния.

Добавим, что это уже второй матч Яремчука в чемпионате Бельгии после возвращения. Украинец продолжает результативно выступать, поскольку в первом поединке отличился дебютным голом.

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? | Cyle Larin was in de wolken met zijn eerste doelpunt voor @ClubBrugge! #SERCLU pic.twitter.com/oEoH7U7ttm — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) September 10, 2022