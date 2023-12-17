"Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR дарит вашему вниманию обзор битвы Яремчука с участником плей-офф Лиги чемпионов 2023/24.

Яремчук – неожиданный MVP Валенсии

Этого не ожидали, однако Роман Яремчук попал в стартовый состав Валенсии. Причем на матч против Барселоны. И нет, с главным конкурентом ничего не произошло – Уго Дуро тоже вышел в основе, расположившись вместе с украинцем на острие нападения в схеме 4-4-2.

Неожиданный ход Рубена Барахи быстро мог принести успех. Наш земляк в первом тайме выглядел если не лучшим среди хозяев, то точно самым острым. Яремчук мог забивать уже на 2-й минуте – Роман в штрафной принял прострел, поставил корпус, развернулся и нанес удар в дальний нижний угол. Пенья откровенно спас Барселону!

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Еще один шанс Яремчук получил на 9-й минуте. Роман зацепился за скидку из глубины (которую Де Йонг удачно подправил за спину Кунде), сделал рывок и почти обошел Кунде. Осталось только переиграть Пенью, однако тот оказался на мяче первым.

На 24-й же минуте Пепелу выполнил вынос, который неожиданно вылился в выход Яремчука один на один. К сожалению, Роман слишком далеко отпустил мяч. В принципе, это все моменты Валенсии в первом тайме, поэтому можем занести его в актив Романа. Хотя реализовать хотя бы один из тех трех шансов украинец был обязан.

Кроме того, Рома мог посадить на карточку Де Йонга, ведь тот наступил ему на ахил. Арбитр решил не свистеть, ведь Фрэнки смотрел на верховой мяч – хотя другой судья мог бы на это и не посмотреть.

После перерыва активности со стороны нашего форварда стало меньше. Вспоминается только эпизод на 60-й минуте, когда Яремчук качественно открылся под заброс в глубину. Роман вошел в штрафную, но его уже накрывали. Пришлось выполнять скидку, а там и лайнсмен поднял флажок – хотя офсайда, вероятно, не было.

Но критиковать Яремчука тоже надо

К сожалению, это было последнее действие украинца в матче. На 61-й минуте Яремчука заменил Канос. Обозреватель испанского Radio Nacional и еще нескольких каталонских радио заявил, что выход Ромы в основе Валенсии – показатель кризиса, в который скатился клуб.

Это было абсолютно тупое заявление ради хайпа. Почему-то его не волнует, что вингеры Валенсии не умеют обыгрывать 1-в-1, а Уго Дуро вообще остался незаметным до самого финального свистка. Все опасные эпизоды у ворот Барсы произошли при непосредственном участии Яремчука – и это хороший сигнал, учитывая предыдущие 5-минутки. Он точно приносил пользу, но вновь пострадал от своего феерического расточительства.

Впрочем, не только расточительность можно поставить в вину украинцу. Ему явно не хватает скорости для качественного прессинга, а борьба в поединке с Барселоной была проиграна в пух и прах. Только 1 выигранный эпизод на земле и ни одной победы в 5-ти верховых дуэлях – для габаритов Романа это слишком.

С подыгрышем тоже не сложилось, но и партнеры не очень то спешили заполнять зоны подбора или открываться под скидки. Роман больше работал в глубину и в завершающей фазе.

В общем, Яремчук провел довольно перспективную игру. Будет очень странно, если Рубен Бараха продолжит его игнорировать в следующих играх, выпуская на последние 5 минут. Да, проблемы у Ромка есть, однако свои преимущества он тоже продемонстрировал.

Барселона транжирила моменты. Валенсия наказала

Валенсия оборонялась компактным средним блоком 4-4-2, оставляя пространство только на флангах. Барселона пыталась растягивать эту структуру, создавая дыры в защитных построениях "летучих мышей" – в первые 15 минут это не удавалось, но постепенно дело сдвинулось с места. Центрбеки оставляли достаточно пространства для врываний Гюндогана, Левандовски и Фелиша.

Впрочем, атаки Барселоны в первом тайме в 90% случаев выглядели достаточно прогнозируемо – это были дальние удары, кроссы и попытки создать 2-в-1 на углах штрафной. Но и этого могло хватить для уверенной победы.

На 18-й минуте Левандовски удался классный дальний удар (Мамардишвили парировал), на 22-й он же замыкал просрел Канселу с правого края штрафной (попытку накрыли) в последний момент. На 28-й поляк мог отметиться шедевром, открывшись на левом углу вратарской и приняв навес от Гюндогана – Роберт пробивал боковыми ножницами, заставив Мамардишвили выполнять очередной сейв.

На 34-й минуте Педри получил скидку от Фелиша и бахнул с линии штрафной, запустив мяч над перекладиной. Еще через минуту шикарная диагональ от Канселу выводила Левандовски один на один, однако подкачало завершение. Между этими эпизодами расположилась серия очень перспективных эпизодов, когда каталонцы организовывали позиционное преимущество в зонах завершения – впрочем, этими эпизодами не воспользовались.

Отдыхать команды отправились при нулях на табло. Несмотря на будто бы бешеное преимущество по моментам, статистика не шокировала – 6-7 по ударам, 2-3 в створ, 0,30 vs 0,74 по ожидаемым голам. Правда, в глаза бросалось доминирование в борьбе (15-33 на земле, 5-10 в воздухе).

После перерыва Барселона ощутимо прибавила в контроле игры. Валенсия начала сильнее вжиматься на свою половину, почти забыв о контратаках. В конце концов, такой футбол конвертировался в гол "блаугранас" на 55-й минуте. Рафинья избежал офсайда и принял заброс "шведой" от Де Йонга, после чего прострелил на Фелиша – тот замкнул в пустые. 0:1!

Через три минуты Жоау мог и дубль оформить. Бальде отобрал мяч у Переса перед штрафной и отдал Левандовски, тот выполнил прострел на ближний угол вратарской, но в последний момент удар португальца накрыли. На 67-й же Рафинья принял сферу на правом краю штрафной, переиграл защитника и бахнул с левой в ближний – Мамардишвили парировал.

За такое расточительство прилетело наказание. И какое! После подачи Франа Переаса на 69-й минуте мяч вынесли на линию полукруга, а Гильямон подхватил его – а затем зарядил в дальнюю девятку. Без шансов для Пеньи. 1:1 На этот гол Валенсия таки заслужила, но довольно быстро команда могла потерять свою ничью.

На 73-й минуте Де Йонг перебросил мяч над Диакаби, организовав для Феррана выход один на один. К счастью для "летучих мышей", Ферран пробил в голкипера. На 82-й же Мамардишвили выиграл 1-на-1 с Рафиньей, парировав плечом, а защитник Газиоровски спас при добивании в пустые. Уже в компенсированное время Араухо стрелял метров с 22-х мимо дальней штанги.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал результативную ничью. Барселона осталась на третьей позиции, отставая от Реала на 4 очка, а от Жироны – на 6. И этот разрыв завтра может увеличиться. Валенсия поднялась в топ-10.