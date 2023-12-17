В 17-м туре чемпионата Испании Барселона на выезде разошлась миром с Валенсией (1:1). Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол 24".

Яремчук мог выводить Валенсию вперед уже на 2-й минуте: получив передачу в штрафной он развернулся и нанес удар в дальний нижний угол. Пенья в падении выбил на угловой. Барселона огрызнулась дальним ударом в середине тайма – Мамардашвили потянул.

Валенсия удержала сенсационную ничью с Барселоной – Яремчук сыграл 61 минуту, став самым острым в атаке "летучих мышей"

Сразу после перерыва Левандовски стрелял с дальней дистанции, но пробил мимо правой стойки. Вскоре Рафинья получил заброс за головы защитников во вратарскую, прострелил на Фелиша, который и открыл счет в матче, замкнув в пустые ворота. Мамардашвили вновь спас, когда его расстреливали с угла штрафной. На 70-й минуте Гильямону удалось восстановить статус-кво, эффектно закрутив под перекладину. Рафинья мог принести Барселоне победу, но, выйдя один на один в конце матча, не сумел переиграть кипера "летучих мышей".