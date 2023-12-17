Валенсія несподівано відібрала у Барселони важливі очки у черговому турі Ла Ліги. Долучився до цього результату і форвард збірної України Роман Яремчук.

Напередодні Валенсія в рамках 17-го туру чемпіонату Іспанії розписала бойову нічию з Барселоною (1:1). У старті "кажанів" доволі неочікувано з'явився український форвард Роман Яремчук, який провів на полі 61 хвилину і був замінений на Серхі Каноса.

Втрачений шанс Яремчука у відеоогляді матчу Валенсія – Барселона – 1:1

Наш земляк вже на старті зустрічі мав чудовий шанс відзначитись, але його удар дивом потягнув Ігнасіо Пенья. Іспанські ЗМІ розділились щодо оцінок Яремчуку – хтось захоплювався перфомансом українця, а хтось навпаки не побачив у діях Романа нічого надзвичайного.

Показовими є висновки двох валенсійських видань. Зокрема, SuperDeporte поставило Яремчуку 4 з 10 можливих балів, так резюмувавши його виступ: "Гра почалася з надзвичайної активності, якої він досі не демонстрував у Валенсії. Однак з часом Роман загубився, а в другому таймі його навіть не бачили".

Натомість PlazaDeportiva оцінила гру українця у доволі солідні 6 балів, написавши: "Він був близьким до того, аби забити у першому таймі, і був дуже активний. Йому важко бути точним за межами штрафного майданчика. Поєдинок з Барселоною став його найкращим матчем після переходу у Валенсію".

Нагадаємо, у поточному сезоні Яремчук провів за Валенсію 13 матчів у всіх турнірах, в яких забив 1 гол.

Валенсія втримала сенсаційну нічию з Барселоною – Яремчук зіграв 61 хвилину, ставши найгострішим у атаці "кажанів"