Пресс-служба мадридцев объявила, что 21-летний вингер перешел к "летучим мышам" на правах аренды с правом выкупа. Соглашение с Петером Федерико рассчитано до 30 июня 2024 года.

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Вингер – воспитанник Реала. Он выступал за различные молодежные команды в составе мадридцев. За Кастилью Федерико провел 18 матчей, забив два гола и отдав два ассиста.

Напомним, что Валенсия, за которую выступает украинец Роман Яремчук, сейчас находится на восьмом месте, имея в своем активе 32 очка.

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