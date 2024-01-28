Жирона выходила на ужасное поле Балаидоса с двойной миссией. Каталонцы хотели вернуть лидерство в Ла Лиге после победы Реала, а также стремились реабилитироваться за сенсационное поражение от Мальорки в Кубке Испании. Мичел снова не мог рассчитывать на основных центрбеков – Эрика Гарсию и Давида Лопеса. В центре защиты появилась экспериментальная пара – компанию Блинду составил правый фулбек Арнау Мартинес. Зато оба украинских легионера уже традиционно попали в стартовый состав. Довбик, в частности, имел отличный шанс опередить Беллингема в бомбардирской гонке. Британец пропускал тур из-за дисквалификации.

Сельта – Жирона – 0:1 – видео гола и обзор матча

Стартовая четверть запомнилась большим количеством борьбы. Гости пытались высоко прессинговать и никак не могли приспособиться к сложному газону. Отсюда и большое количество брака. Цыганков активно комбинировал с Коуту, предлагал вертикальные ходы, но партнеры не всегда замечали.

Несмотря на более активную игру через фланг украинца, первый опасный момент в матче пришел с противоположной стороны, после навесной передачи Савио на Довбика. Наш центрфорвард выиграл воздух и пробил под перекладину, а Гуайта перевел сферу на угловой. Алейш классно выполнил стандарт, найдя голову Артема, которому снова не повезло. Голкипер Сельты отразил мяч в правом от себя углу. Один из самых ярких эпизодов тура очаровал Ла Лигу.

Хозяева ответили дальним ударом Мингесы – Гассанига спасал в стиле Лунина на Канарах. А после этого Жирона открыла счет. Мигель тонко отдал в штрафную на Порту, который мощно выстрелил в ближний – 0:1. Жирона не останавливалась, создав еще несколько хороших моментов. Тот же Порту не успел замкнуть на дальней стойке хрупкий удар Довбика. После этого каталонцы разыграли образцовую трехходовку. Цыганков элегантно пропустил пас Коуту, сразу открылся под обратную передачу от Артема, но в решающий момент запустил сферу по воробьям.

Сельта тоже не отсиживалась в обороне. Гассанига перевел в перекладину выстрел Ларсена головой, а затем Арнау "привез" на ровном месте, подарив мяч Дувикасу. Греческий форвард своим шансом не воспользовался, пробив прямо в кипера. В конце концов, отдыхать команды ушли при минимальном преимуществе каталонцев.

Второй тайм начался с момента Де ла Торре. Хавбека Сельты оставили на линии штрафной, но тот пробил очень плохо. А потом уже оборона "селестес" приняла на себя дальний удар Цыганкова, который в фирменном стиле сместился в середину. Жирона больше владела мячом и буквально пролетала центр поля, однако на завершающей стадии были проблемы. Савио много ошибался, Мигель снимал мяч с ноги у Порту, тогда как Артем вообще растворился. Удручающую картину дополняло скандирование обиженных фанатов Сельты: "Бенитес, убирайся немедленно!". И это неудивительно, ведь галисийцы инертно выглядели как в атаке, так и в отборе.

Откровенно скучный второй тайм завершился без забитых мячей. Жирона в эконом-режиме одержала 17-ю победу в Ла Лаге, набрав 55 очков и снова опередив Реал (54). Правда, у мадридцев еще есть матч в запасе. В мидвике "бланкос" проведут перенесенную через Суперкубок Испании встречу с Хетафе. Жирона же свой следующий поединок сыграет в субботу, 3 февраля. Команда Мичела будет принимать на Монтиливи участника плей-офф ЛЧ – Сосьедад.