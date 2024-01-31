Прес-служба мадридців оголосила, що 21-річний вінгер перейде до "кажанів" на правах оренди з правом викупу. Угода з Петером Федеріко розрахована до 30 червня 2024 року.

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Вінгер – вихованець Реала. Він виступав за різні молодіжні команди у складі мадридців. За Кастілью Федеріко провів 18 матчів, забивши два голи та віддавши два асисти.

Нагадаємо, що Валенсія, за яку виступає українець Роман Яремчук, наразі перебуває на восьмому місці, маючи у своєму активі 32 очки.

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