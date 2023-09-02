Реал одержал победу над Хетафе в четвёртом туре Ла Лиги. Результат встречи – в этой новости на "Футбол24".

Мадридцы впервые в этом сезоне играли на домашнем стадионе Сантьяго Бернабеу, который длительное время был на реконструкции. Встреча для Реала началась с пропущенного гола на 11 минуте. После верховой борьбы, мяч оказался у Алабы, который не смог отдать точный пас на Рюдигера. Майораль перехватил передачу и вышел один на один с Кепой. Конкурент Лунина позволил себя очень легко обыграть, а нападающий Хетафе отправил мяч в пустые ворота. Ни один из защитников "сливочных" не смог помешать голу.

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Несмотря на старания, все попытки Реала отыграться не принесли желаемого. Самым ярким эпизодом у мадридцев стал удар Луки Модрича, который пробил в стиле ван Перси, но Сория парировал. Под конец первого тайма судьям пришлось воспользоваться VAR из-за падения Беллингема в штрафной. Впрочем, видеоповтор подтвердил только симуляцию новичка "сливочных".

Сразу после перерыва Реал сравнял счет. После стандарта Хоселу классно разобрался в эпизоде и забил свой первый гол в составе "сливочных". Мадридцы пытались подойти к воротам Хетафе, но компактная оборона соперника оставляла не так много пространства, а Сория показывал раз за разом классную игру.

В добавленное время Реал был вознагражден за свои старания. Беллингем забил победный гол после ошибки голкипера Хетафе Сории. Для новичка мадридцев это пятый в Ла Лиге за четыре матча. Уже на 100-й минуте Родриго имел классный момент, чтобы забить еще один гол, но мяч попал в перекладину. В итоге "сливочные" победили 2:1.

Реал таким образом набирает 12 баллов и находится на первой строчке. Хетафе с четырьмя очками находится на 13 месте.

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