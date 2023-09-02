"Роман – мальчик с большим послужным списком. Он прибывает в Ла Лигу с большим энтузиазмом.

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У Яремчука есть цель, результативность и мобильность. Это то, что мы искали. У нас было несколько ситуаций, но окончательное решение было за нами. И я надеюсь, что Роман забьет много голов", – цитирует наставника "летучих мышей" клубный сайт.

Напомним, что летом текущего года Яремчук перебрался в Ла Лигу после неудачного сезона за бельгийский Брюгге.

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