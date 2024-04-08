"Футбол 24" продолжает серию видео в рамках проекта "Український ген". На этот раз рассмотрим, как развивалась карьера форварда сборной Украины Романа Яремчука.

Яремчук начинал свою карьеру в Динамо, но в киевском клубе не верили в форварда, поэтому пришлось прокладывать свой путь к успеху. Роман брал пример не только с легендарного Андрея Шевченко, но и со звезды Динамо – Артема Милевского. В частности, последний немало подсказывал, когда Яремчук выступал за дубль киевлян.

Роман во время выступлений за Александрию установил крутой рекорд, забив самый быстрый гол в истории УПЛ – нападающему понадобилось для этого 7 секунд. Но это не впечатлило Динамо, которое сделало ставку на Артема Беседина. Яремчук же затаил обиду на родной клуб. Далее форвард перебрался в Гент, где и дорос до уровня основы сборной Украины.

После Евро-2020, где Роман отметился двумя голами, Яремчука за 17 млн евро приобрела Бенфика. За "орлов" украинец выступал недолго, уже через сезон перейдя в Брюгге, где, к сожалению, не смог продемонстрировать свой истинный уровень. Сезон 2023/24 Яремчук проводит в составе Валенсии, за которую уже забил 4 гола в 25 поединках. Подробнее об этом смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".

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