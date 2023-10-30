Валенсия на своем официальном сайте раскрыла диагноз травмированного Уго Дуро – у форварда травма левого акромиально-ключичного сустава.

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Таким образом, Дуро избежал перелома ключицы, из-за чего мог выбыть на более длительный срок. По информации SuperDeporte, Уго будет отсутствовать около месяца, поэтому на игру против Реала (11 ноября) именно Яремчук может стать основным нападающим. Также Валенсия успеет сыграть в Кубке Испании против Логроньеса (2 ноября), а также против Гранады и Сельты, пока Дуро будет восстанавливаться от травмы.

В текущем сезоне испанский нападающий отметился 5 голами и 2 ассистами в 11 матчах за "летучих мышей". А вот дела Яремчука куда хуже – форвард сборной Украины еще не записал результативных действий в свой актив в Валенсии, сыграв в 5 поединках.

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