Вингер Жироны и сборной Украины Виктор Цыганков остается в эпицентре спекуляций СМИ. "Футбол 24" попросил испанских журналистов оценить его шансы на переход в Барсу.

"Возможный трансфер Цыганкова в Барсу? Абсолютная неправда. Источник, который распространил эту информацию, не считается авторитетным в Испании. Ноль процентов достоверности.

Испанские СМИ отправляют Цыганкова в топ-клуб – известная сумма трансфера и позиция Жироны, но есть нюанс

Клуб сейчас работает над своей единственной целью – переходом Витора Роке в январе. В Барсы нет денег", – отметил инсайдер Cadena SER Санти Овалье в комментарии "Футбол 24".

Мы также поинтересовались мнением журналиста каталонского издания L'Esportiu и автора программы Canvi de Joc Арнау Мадриа, подтвердившего, что вброс Fichajes.net абсолютно безосновательный. Его источники тоже не подтверждают эту информацию.

Отметим, что Барселона объявила о подписании форварда Атлетико Паранаэнсе Витора Роке с прицелом на сезон 2023/24, однако каталонцы хотят ускорить его переезд в Испанию. Скорее всего, 18-летний "Тигриньо" станет полноценным игроком "блаугранас" уже зимой. Для этого Барсе предстоит выполнить финансовые условия Ла Лиги, в частности, подтвердить поступление 40 млн евро от немецкого инвестиционного фонда Libero после продажи доли Barça Studios. Другие потенциальные новички сейчас даже не рассматриваются из-за деликатной ситуации "кулес".

Виктор Цыганков в текущем сезоне провел за Жирону 9 матчей, отличился одним забитым мячом и результативной передачей. Ранее 25-летний вингер уже оказывался в эпицентре спекуляций, связанных с интересом Баварии.