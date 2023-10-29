В рамках программы дня в 11-м туре Ла Лиги запланировано несколько матчей. Отчёт о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2023/24, 11-й тур

Бетис – Осасуна – 2:1

Голы: Виллиан Жозе, 45+1, Иско, 90+4 – Рауль Гарсия, 85

Райо Вальекано – Реал Сосьедад – начало в 17:15

Атлетик – Валенсия – начало в 19:30

Атлетико – Алавес – начало в 22:00

Программу дня в Испании открыл поединок в Севилье, где Бетис принимал Осасуну. В случае победы хозяева поднялись бы в зону еврокубков, а гости вплотную приблизились бы к ней. Решить эту задачу в основное время не удалось – команды забили лишь по голу. Казалось, что все завершится вничью, однако точный выстрел Иско на 4-й компенсированной минуте решил судьбу противостояния в пользу андалусийцев. 2:1!

Бетис набрал 17 очков и поднялся в зону Лиги конференций, в то время как Осасуна с 13 баллами осталась одиннадцатой. Стоит отметить Виллиана Жозе, которому удалось забить четвертый гол за Бетис в последних восьми матчах в Ла Лиге. Это – вдвое больше, чем в 28 матчах предыдущего сезона.

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