Валенсія на своєму офіційному сайті розкрила діагноз травмованого Уго Дуро – у форварда травма лівого акроміально-ключично суглоба.

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Таким чином, Дуро уникнув перелому ключиці, через що міг вибути на більш тривалий термін. За інформацією SuperDeporte, Уго буде відсутнім близько місяця, тож на гру проти Реала (11 листопада) саме Яремчук може стати основним нападником. Також Валенсія встигне зіграти в Кубку Іспанії проти Логроньєса (2 листопада), зустрінеться з Гранадою і Сельтою, поки Дуро відновлюватиметься від травми.

У поточному сезоні іспанський нападник відзначився 5 голами та 2 асистами в 11 матчах за "кажанів". А от справи Яремчука куди гірші – форвард збірної України ще не записав результативних дій до свого активу у Валенсії, зігравши в 5 поєдинках.

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