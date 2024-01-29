Атлетико выпал за пределы зоны Лиги чемпионов, но отставание оставалось минимальным – всего одно очко. Мадридцы могли отыграть его дома в поединке с Валенсией, однако эта задача была не из легких. "Летучие мыши" выиграли 4 матча Ла Лиги подряд, а последнее поражение в чемпионате датировалось 8 декабря.

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Подопечные Рубена Барахи смогли выдержать бешеное давление Атлетико в основное время первого тайма. Хозяева организовали минимум 4 голевых возможности, но дожать соперника удалось аж на 4-й компенсированной. Открыть счет смог Лино, который ворвался на левый край штрафной под диагональ Гризманна – и пробил под ближнюю штангу. 1:0!

После перерыва Валенсия проснулась, напугав столичную публику дальним ударом Переса на 48-й минуте (Ян парировал). На 55-й минуте энтренадор гостей даже решился выпустить Яремчука, однако уже на 57-й "матрасники" удвоили свое преимущество. Молина выполнил подачу с правого фланга на линию вратарской, а Депай спокойно замкнул – 2:0!

После этого вопросы относительно победителя были сняты. В середине второго тайма Атлетико мог и пенальти заработать, окончательно закрыв интригу, однако после вмешательства VAR его отменили. Зато возродить напряжение мог Яремчук, который на 68-й минуте проигнорировал партнера и нанес удар метров с 25-ти – украинец целил в правый нижний угол, но Облак парировал. Пробил наш земляк слабенько.

Кроме этого выстрела, Роман заработал желтую для Сауля и имел несколько интересных открытий. Не более того. Итоговая статистика выглядит крайне бедно, как для 40 минут игрового времени. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу Атлетико со счетом 2:0 – мадридцы возвращаются в зону ЛЧ, догоняют Барселону и вырываются на третью позицию.

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