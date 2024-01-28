В рамках программы дня в 22-м туре Ла Лиги 2023/24 запланировано несколько матчей. Отчёт о них читайте на "Футболе 24".

Чемпионат Испании 2023/24, 22-й тур

Кадис – Атлетик – 0:0

Севилья – Осасуна – начало в 19:30

Лунин или Кепа: источник сообщил, кого Анчелотти выбрал основным вратарем Реала до конца сезона

Атлетик вернулся в зону Лиги чемпионов, но вряд ли баски удовлетворены. После неожиданного поражения от Валенсии подопечные Эрнесто Вальверде выбили Барсу из Кубка, но теперь они расписали "нули" с Кадисом в Ла Лиге. Между прочим, их соперник не знал побед в течение 17 туров (теперь уже 18-ти).

"Львы" набрали 42 очка и поднялись на четвёртую позицию, потеснив Атлетико вниз, однако мадридцы отстают всего на 1 зачётный балл при двух матчах в запасе. А можно было догнать Барселону...

Жирона вернула лидерство, приблизив Бенитеса к отставке – Довбика остановил сейв тура, Цыганков упустил супершанс