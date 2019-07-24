Янссен покинул Тоттенхэм и продолжит карьеру в Монтеррее

Нападающий Тоттенхэма Винсент Янссен подписал контракт с мексиканским Монтеррее.

Монтеррей и Тоттенхэм договорились о переходе нападающего "шпор" Винсента Янссена, передает твиттер лондонцев.

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На данный момент подробности перехода не разглашаются.

25-летний форвард провел 42 матча за Тоттенхэм с момента перехода из АЗ Алкмар летом 2016 года. Добавим, что за этот период Янссен также сыграл в аренде в турецком Фенербахче.

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