Тоттенхэм договорился о трансфере Райана Сессеньона, – Telegraph

Лондонцы продолжают искать варианты усиления на трансферном рынке.

Хавбек Фулхэма Райан Сессеньон перейдет в Тоттенхэм, информирует Telegraph.

Почеттино прокомментировал возможный трансфер Бейла в Тоттенхэм

"Шпоры" согласовали трансфер 19-летнего игрока за 20 миллионов фунтов. Контракт англичанина с "дачниками" заканчивался через год, поэтому руководству Фулхэма пришлось отпустить свою молодую звезду. На Сессеньона претендовал и Манчестер Юнайтед, однако полузащитник отказал "красным дьяволам" из-за сомнений в достаточном количестве игрового времени.

Напомним, в этом году Фулхэм не смог удержаться в АПЛ, поэтому клуб вынужден отпускать некоторых лидеров команды.

Ювентус – Тоттенхэм: Кейн забивает с центра поля, столь разные дебюты многомиллионных новичков, а Роналду – как всегда