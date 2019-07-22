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Тоттенхэм договорился о трансфере Райана Сессеньона, – Telegraph

14:22 101 Читати українською
Тоттенхэм договорился о трансфере Райана Сессеньона, – Telegraph
Райан Сессеньон / Reuters

Лондонцы продолжают искать варианты усиления на трансферном рынке.

Хавбек Фулхэма Райан Сессеньон перейдет в Тоттенхэм, информирует Telegraph.

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"Шпоры" согласовали трансфер 19-летнего игрока за 20 миллионов фунтов. Контракт англичанина с "дачниками" заканчивался через год, поэтому руководству Фулхэма пришлось отпустить свою молодую звезду. На Сессеньона претендовал и Манчестер Юнайтед, однако полузащитник отказал "красным дьяволам" из-за сомнений в достаточном количестве игрового времени.

Напомним, в этом году Фулхэм не смог удержаться в АПЛ, поэтому клуб вынужден отпускать некоторых лидеров команды.

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Англия Трансферы Тоттенхэм Тоттенхэм Фулхэм Фулхэм Райан Сессеньон Райан Сессеньон Трансферы Чемпионата Англии
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